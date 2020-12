Luigi Chiappero, avvocato che difende gli interessi della Juventus, è stato scelto dal sindaco di Torino Chiara Appendino per farsi difendere sui fatti di Piazza San Carlo in quella tragica serata della finale di Champions. L'Appendino è accusata di disastro, omicidio e lesioni colpose, ed è imputata insieme all’ex capo di gabinetto Paolo Giordana e all’ex questore Angelo Sanna. Chiappero ha parlato così alla fine dell'udienza: "Non si poteva prevedere il panico. Penso che nel mondo fenomenico ci siano ancora situazioni imprevedibili, e se non si conosce la causa non si può pretendere da nessuno un comportamento che eviti quello che è successo. Sono convinto che sia stata una disgrazia vera (1500 feriti, ndr) e che sia la questura che il sindaco hanno fatto il possibile. Se lo avessero fatto meglio non sarebbe cambiato nulla".