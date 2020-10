1









Intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport, l'avvocato del Napoli Mattia Grassani ha commentato la situazione del club azzurro legata alla mancata presenza della squadra a Torino per la partita con la Juventus e il rischio dello 0-3 a tavolino: "Non siamo sotto attacco, perché il Napoli ritiene di essere dalla parte della ragione e gran parte della comunità scientifica pare aver compreso le ragioni della scelta del club, orientate al rispetto dell'Autorità Sanitaria Locale e per tutelare la salute dei cittadini. Basta leggere il provvedimento della Asl Napoli, che vieta il viaggio a Torino per motivi di sanità pubblica, per avere un’idea compiuta della vicenda. Il Napoli non accetterà neanche sanzioni minori".