Guido Camera, avvocato cassazionista del foro milanese, ha parlato della sanzione inflitta alla Juventus in un articolo come riporta Tuttosport: "Come si fa a infliggere 15 punti di penalizzazione quando esiste una norma specifica, mi riferisco all’articolo 31, per la quale il legislatore ha previsto solo una multa. E nell’utilizzo dell’articolo 4, non corretto, c’è comunque una sproporzione che non rispetta il principio di equità della pena, che deve essere garantito tanto quanto quello dell’afflittività. Il giudice non può andare oltre il legislatore e farlo con una penalizzazione così pesante".