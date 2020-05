Il segretario generale dell’ECA Michele Centenaro (l’associazione dei club europei capeggiata dal presidente della Juventus Andrea Agnelli) ha rilasciato un’intervista a polesine24.it in cui si è soffermato sulla ripresa dei campionati di calcio: “Viviamo una situazione molto delicata, per certi aspetti direi esistenziale. La crisi verrà superata dal calcio di vertice, non senza ripercussioni, ma il rischio che minaccia il calcio alla base della piramide è altissimo. Senza un supporto consono delle federazioni regionali, dai comuni e dalle comunità stesse, molte società rischiano di fallire. È una questione sociale oltre che sportiva”.