Nell'intervista rilasciata a Dazn per il format "1 vs. 1" Wojciech Szczesny ha dovuto rispondere anche a una domanda sull'avversario più forte mai incontrato. Il portiere polacco ha fatto il nome di un giocatore che ha fatto la storia della Premier League: ​Rooney, attaccante in grado di segnare oltre 350 gol in carriera, oggi allena il Derby County. Szczesny è legato a lui soprattutto a tante sfide tra Arsenal e Manchester United.