L'avvocato Mattia Grassani, ha rilasciato un commento su calciomercato.com in cui affronta il tema della giustizia sportiva: "Oggi dobbiamo dire grazie al Coni ed alla mission elettorale del suo Presidente, Giovanni Malagò, se la giustizia sportiva è uniforme, certa e risponde in maniera puntuale alle esigenze di chi vi è assoggettato. Il calcio come l’atletica leggera, il badminton come la pallacanestro, senza distinzione alcuna: tutti uguali davanti alla legge, meglio alla giustizia sportiva.".