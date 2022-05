Intervistato sulle colonne Tuttosport l'avvocato e storico manager di Antonio Cassano Giuseppe Bozzo ha svelato alcuni importanti retroscena di mercato. Queste le sue parole.



LA TRATTATIVA PIÙ COMPLESSA - "Di trattative difficili ne ho fatte tante ma la più complessa è stata quella di Bernardeschi. Ai tempi della Fiorentina era un mio assistito e mi sono fatto in otto per esaudire il suo desiderio di diventare bianconero con un super contratto".



TONALI - "Tonali? Si vedeva soltanto al Milan".



FINALE DI COPPA ITALIA - "Non sarei stupito si arrivasse ai rigori ma dico che vincerà l'Inter".



DYBALA - "Se Marotta vuole Dybala, riuscirà a prenderlo. Ma penso che, ora come ora, il problema sia più tecnico che economico. Paulo nel 3-5-2 utilizzato da Inzaghi può giocare soltanto al posto di Lautaro. Ecco perché Dybala all’Inter mi sembra un’ipotesi percorribile, ma non in tempi rapidi". DI MARIA O ZANIOLO? - "Di Maria è davvero un'opportunità di mercato importante. Posso dire che la cosa ideale, per il progetto bianconero, sarebbe un Di Maria più giovane, però per questo servirebbero anche molti più soldi. E credo che la Roma non cederà Zaniolo a cifre invitanti".



MILINKOVIC SAVIC - "La Juventus ha alle spalle una realtà economica tra le più importanti e solide al mondo. Sono d’accordo con il CT della Serbia. Milinkovic è il centrocampista di cui la Juve ha bisogno e potrebbe essere un colpo. Come lo sono stati Higuain, Cristiano Ronaldo, De Ligt e Vlahovic. Ma attenzione al Manchester United".



DE LIGT - "La Juventus non lo lascerà partire per 70 milioni. E non penso che qualche società questa estate possa pagare i 120 milioni di clausola rescissoria. Al massimo possono pensarci in Inghilterra, però le big mi sembrano abbastanza coperte nel ruolo".



RASPADORI - "È in perfetto stile Juve, un talento italiano. Ma dipenderà dal Sassuolo che è una società solida e molto abile a vendere i propri gioielli al momento giusto e soltanto dopo avere individuato i sostituti. I buoni rapporti con la Juventus possono essere d'aiuto in una trattativa simile, Giacomo potrebbe essere un valido sostituto di Alvaro Morata. Sicuramente Giovanni Carnevali si priverà di massimo uno-due pezzi, non di più".