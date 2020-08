Nelle scorse sessioni di mercato il nome di Ivan Rakitic era stato accostato più volte alla Juventus. Il Barcellona ha provato a più riprese a metterlo nel piatto delle trattative nelle settimane in cui i club erano in continui contatti per chiudere lo scambio Arthur-Pjanic. I bianconeri non sono mai stati convinti fino in fondo di accettare il centrocampista croato tra le possibili contropartite, così negli ultimi giorni, secondo quanto riporta Mundo Deportivo, il Barça ha trovato una pista per cedere Rakitic al Siviglia - si tratta di un ritorno - per circa 10 milioni.