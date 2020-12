Juventus-Verona 1-1: una partita che ha lasciato strascichi non solo per le legittime critiche alla squadra di Andrea Pirlo, ancora zoppicante in campionato, ma anche qualche polemica arbitrale per un rigore non concesso per un atterramento in area da parte di Marco Davide Faraoni su Federico Bernardeschi. Faraoni sabato scorso ha giocato da capitano nella vittoria del suo Hellas contro l'Atalanta, raggiungendo le 100 presenze in carriera in Serie A (con le maglie di Inter, Udinese, Crotone e appunto Verona). A tal proposito è stato intervistato dal quotidiano L'Arena: "Tra le 100 partite fatte, se devo scegliere, ne scelgo due in particolare: la prima è l’esordio contro il Cagliari con la maglia dell’Inter nel 2011 e la seconda, la vittoria contro la Juve in casa l’anno scorso (2-1 l'8 febbraio 2020, la decise Pazzini, ndr). La partita perfetta con l’Hellas? Torno sempre lì, la gara contro i bianconeri della passata stagione. La mia miglior prestazione in gialloblu è stata invece contro la Roma l’anno scorso, una delle mie migliori sia in fase difensiva che offensiva".