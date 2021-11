Leonardo Bonucci ha rischiato di compromettere la partita di ieri sera contro lo Zenit San Pietroburgo con l'autogol di testa su cross di Karavaev, che ha beffato Szczesny e ha permesso ai russi di andare al riposo sul risultato di parità. Ma i principali quotidiani sportivi, benché un'insufficienza comunque arrivi, lo assolvono:

GAZZETTA 6 L'ultima volta che ha riposato c'erano le lire... più di un mese fa. Palleggia e sbaglia nulla - anche perché lo Zenit si vede poco in zona - ma l'autogol complica la serata: un mix di errore e sfortuna.

CORSPORT 5,5 Non perfetto sulla respinta di testa che diventa autorete. Sfortuna in una serata normale.

TUTTOSPORT 6 L'autogol è pura sfortuna: una carambola degna d'un fuoriclasse del biliardo. Continua poi a far la sua parte.