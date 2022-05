L'autogol con cui ieri sera ha riaperto la sfida contro la Lazio, una partita che per una volta la Juve sembrava avere in controllo, può essere visto come lo specchio della sua stagione: Alex Sandro si è trovato al posto sbagliato nel momento sbagliato. Questa volta è stato un piccolo tocco, quasi impercettibile, ma decisivo a poca distanza dalla porta difesa da Mattia Perin per regalare una speranza alla squadra avversaria, dopo 51 minuti nei quali i bianconeri non avevano sostanzialmente corso nessun rischio degno di nota. Del resto sono diverse, forse troppe, le volte in cui quest'anno il brasiliano è stato capace di incidere... dalla parte sbagliata. È ancora negli occhi di tutti - forse perché è stato quello più pagato dalla Juve - l'errore con cui l'ex Porto ha di fatto consegnato la Supercoppa Italiana all'Inter, spianando la strada ad Alexis Sanchez per il gol che all'ultimo istante dell'ultimo minuto di recupero dei tempi supplementari ha impedito alla Vecchia Signora di giocarsi il trofeo ai calci di rigore.



Errori, disattenzioni, ma in generale un rendimento e uno "spirito" per nulla soddisfacenti: è tutta racchiusa qui, nell'immagine che ancora una volta la partita di ieri sera ha riproposto, la stagione di Alex Sandro, nemmeno l'ombra del terzino che al suo primo anno in bianconero aveva convinto al punto da tale da inserirsi in maniera costante nell'undici titolare della Juve e da spingere la dirigenza, nel 2018, a rifiutare l'offerta di almeno 60 milioni di euro giunta dal PSG quasi sul gong del mercato estivo, per continuare a puntare su di lui. Una scelta che, quattro anni dopo, i tifosi bianconeri non hanno ancora compreso fino in fondo, e che tuttora rischia di condizionare le decisioni del club per il prossimo futuro. Il concetto, comunque, resta sempre lo stesso: questa volta, nel caso in cui si facessero avanti possibili compratori, la Juve non si opporrebbe alla partenza di Alex Sandro, uno che peraltro pesa sul monte ingaggi in maniera considerevole. Non resta dunque che attendere l'apertura delle trattative. O, in alternativa, la rinascita (tardiva) del brasiliano.