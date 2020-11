1







di Alberto Toppi

“Dobbiamo fare meglio, essere più aggressivi con gli esterni e con i centrocampisti per seguire gli inserimenti. Altrimenti è difficile sopperire per la difesa, è successo anche con lo Spezia”. Parole e musica di Andrea Pirlo, che al termine del poker contro il Ferencvaros si è pronunciato su un problema che sta caratterizzando l’avvio di stagione della Juventus. In poche parole, manca solidità difensiva. 8 gol presi in altrettante gare, di media uno a partita con un solo clean sheet, al debutto in Serie A contro la Sampdoria. Anche ieri contro gli ungheresi di Rebrov la porta di Szczesny è stata violata, per una disattenzione che in questo caso è stata ininfluente, ma che in passato è costato caro e in futuro può ripresentare il conto.



