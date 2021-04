"La Juventus quest’anno ha deciso di giocare un tempo a partita, non due come tutte le avversarie. A volte il tempo è il primo. A volte, come all’Artemio Franchi di Firenze, è il secondo. Quasi mai i bianconeri li hanno giocati entrambi, cosa che ci poteva anche stare quando dominava in lungo e in largo il campionato". Apre così La Stampa nel commento sulla gara odierna, il pareggio contro la Fiorentina. E prosegue: "A un certo punto, Kulusevski ha messo la palla sulla testa del miglior cannonniere di tutti i tempi, Cristiano Ronaldo, ma Cristiano Ronaldo l’ha ciccata come un esordiente, esattamente come era successo qualche settimana fa contro il Napoli. Cristiano al momento è un problema per la Juventus. Non segna più e molto spesso è il peggiore in campo. CR7 avrebbe bisogno di riposare, ovviamente. Ma ogni volta che riposa la Juventus perde o pareggia, anche perché in attacco quest’anno non ha alternative. Insomma, una classifica complicata, un futuro in bilico e una squadra difficile da mettere a posto". E il futuro resta in bilico.