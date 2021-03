"Nella Juve c’è un cambiamento epocale, perché i gol che una volta segnava Ronaldo adesso li fa Chiesa, perché tutto è sulle spalle della giovane stella e non più del divo appassito, che esce dalla Champions dopo una prova così deludente da fare tenerezza. Però non cambia il destino europeo della squadra, che da quando c’è Cristiano si arena sempre al primo scoglio, perdendosi pure in due dita di Porto, che si è qualificato pur sconfitto e pur giocando un’eternità in dieci".



Così La Repubblica ha parlato di Cristiano Ronaldo, attaccandolo duramente.