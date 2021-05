“Allegri è il colpo di spugna su una rivoluzione mancata in cui uno scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa non hanno compensato le delusioni europee. Inizia la più juventina delle restaurazioni, di Pirlo non parla più nessuno, ma la valutazione su di lui è impietosa: non sarà licenziato in quanto inesperto, visto che lo è molto meno di quando venne assunto, ma perché ritenuto inadeguato”. Una dura analisi sulle ultime decisioni della Juventus, apparsa oggi sulle pagine de la Repubblica.