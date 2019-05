All'interno della sua trasmissione su Radio Marte, il giornalista Raffaele Auriemma ha attaccato l'incoerenza dei napoletani e del loro rapporto con la Juventus. "Sento spesso dire questa cosa, ma magari sono genitori di bambini che giocano nei settori giovanili di altre squadre - le sue parole riportate da TuttoNapoli - . Voi sareste i primi ad andare lì alla Juventus. Se vi chiamano per lavorare in sede non ci andate? Se chiamano per avere i vostri figli nel settore giovanile della Juve li mandate il giorno dopo. E' facile parlare con la vita degli altri".