“Il concetto è mediatico. Lo scorso anno in Juventus-Fiorentina è stato dato un calcio di rigore sul 2-0 a cinque minuti dalla fine anche abbastanza inutile, e abbiamo visto titoloni sui giornali e sulle parole di Commisso come fosse uno scandalo. Quest’anno la Juve ha perso 3-0, ma con un’espulsione mancata e due calci di rigore negati; non c’è stato un giornale sportivo che abbia messo la cosa in prima pagina”. L'attacco, firmato Massimo Zampini, arriva da Tiki Taka, dove il giornalista tifoso juventino ha criticato duramente l'operato di La Penna in Juve-Fiorentina, ma soprattutto denunciato un modo antijuventino di operare...