Dopo la vittoria contro il Napoli, Matteo Marani commenta negli studi Sky la stagione della Juventus: "Ha sempre bisogno di partite importanti per dare le sue risposte, contro le grandi squadre si ritrova. Hanno perso 12 punti con le prime sette squadre della classifica, e 12 contro le ultime sette; come se per la Juve la Serie A in testa o in fondo fosse uguale. E tutto questo è inconcepibile. Ci sono state una serie di partite che non è riuscita a fare sue. Se avessero avuto la stessa motivazione e concentrazione messa in campo col Napoli, soprattutto nel primo tempo, avrebbero sicuramente un'altra classifica".