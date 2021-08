il problema della Juventus. E' la sentenza di Tony Damascelli che su Il Giornale accusa il tecnico duramente dopo il ko contro l'Empoli: "Juventus senza una identità, senza un corpo, senza un gioco, senza uno spirito, l’erede di Pirlo, al secolo Allegri, ne ha combinate mille, fuori Morata, dentro McKennie all’ala, fuori Locatelli dentro Rabiot.Squadra sconclusionata con due ali a destra, Cuadrado e Chiesa e nessuno dalla sponda opposta, assenza di un attaccante vero. La Juventus si ritrova con un punto dopo due partite e non c’è molto da scavare: il responsabile sta a bordo campo, così il suo predecessore, Pirlo, era stato il bersaglio comodo delle censure. La squadra bianconera non ha alcuna definizione, è confusa, è confusionaria, l’allenatore le ha provate tutte non capendone una, volendo dimostrare di essere il più bravo e intelligente di tutti".