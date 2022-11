Intervenuto ai microfoni di TalkSPORT, l'ex attaccante del Manchester United Rooney, ha lanciato una frecciata al suo ex compagno Cristiano Ronaldo.'Lo United non è una squadra migliore con CR7. Lui e Messi sono senza dubbio i migliori giocatori di tutti i tempi, ma penso che il comportamento di Cristiano da inizio stagione non sia accettabile per i Red Devils. Ho sentito Roy Keane che lo difendeva, ma lo stesso Roy non accetterebbe affatto uno così nello spogliatoio. Ronaldo oggi è una distrazione per il Manchester United. Testa bassa e lavorare, così da essere pronto quando l’allenatore ha bisogno di te. Solo così CR7 può essere una risorsa'.