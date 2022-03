Nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, arriva un commento particolare sulla Superlega, firmato da Andrea Masala: "Ci risiamo. Pensavamo che la Superlega, ideata e smontata nel giro di un paio di giorni un anno fa, fosse stata accantonata come una maldestra invenzione. E invece no: la competizione, bandita lo scorso anno dopo le proteste in piazza dei tifosi di tutti i club, viene riproposta. Si tenta di fare rientrare dalla finestra ciò che era stato sbattuto fuori dalla porta principale, con minacce e sanzioni".