Stasera la Juventus del corto muso fa visita a una super prolifica Inter nel derby d'Italia. A San Siro, i nerazzurri miglior attacco del campionato proveranno ad abbattere i muri eretti dagli uomini di Allegri. E lo fanno forti non solo del miglior attacco di questa Serie A, ma del miglior attacco dell'anno solare! Come fa notare la Gazzetta dello Sport, infatti,. Solo il Bayern Monaco, con 89 gol in Bundesliga, ha fatto meglio nei cinque top campionati d'Europa.