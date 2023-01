, quando la terza in classifica è precipitata a metà graduatoria, il campionato è falsato a prescindere da ciò che succederà", questo ciò che scrive Tuttosport in merito alla penalizzazione inflitta dalla Corte d'Appello FIGC alla Juventus. Una penalizzazione di 15 punti che ha sconvolto la classifica e di cui ancora non c'è certezza visto che ci sarà il ricorso al Collegio di Garanzia del CONI. Ma ulteriori stravolgimenti potrebbero esserci a seguito della seconda indagine sulle plusvalenze e manovra stipendi in cui non è coinvolta solo la Juventus ma anche altri club che potrebbero essere anche loro penalizzati cambiando ancora di più ciò che il campo ha detto e dirà da qui a fine stagione.