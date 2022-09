Dall'editoriale di Xaviersul Corriere dello Sport:"Agnelli deve spiegare come diavolo sia possibile, da dove nasca, quando finirà questo strazio senza fine di una squadra senza gioco, senz’anima, senza personalità, senza qualità, in campionato e in Champions League. Se questo andazzo continuerà, l’anno prossimo non sarà l’anno della celebrazione. Ma della rivoluzione".