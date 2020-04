Il giornalista Giancarlo Dotto ha parlato a Radio Punto Nuovo, soffermandosi sulle polemiche emerse sull’allenamento di Cristiano Ronaldo nello stadio di Madeira: “Eusebio meglio di Ronaldo in Portogallo? Eusebio è sempre stato un esempio la sua comunità, mentre Cristiano Ronaldo evidenzia quanto sia privilegiato rispetto agli altri. Una storia simile a quanto accaduto in Brasile per Garrincha e Pelè, infatti i brasiliani amano di più il primo che il secondo, esattamente come Eusebio e CR7. Si può dire che la gestione è stata sbagliata, a questo giocatore è stato concesso tutto”.