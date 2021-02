Conte contro Agnelli, a tutto tondo. Tra notizie e commenti, anche Il Giornale torna sull'argomento e giudica il tecnico un "provocatore professionista". Ma non solo: "Innanzitutto sarebbe opportuno chiarire l'equivoco storico: lo stile Juventus è una balla inventata da qualche giornalista. Lo stile, in quanto eleganza del dire e del fare, apparteneva ai due Agnelli, Gianni e Umberto, il resto era ed è stato esattamente l'opposto. Quello che è accaduto a Torino, martedì sera, rientra nella maleducazione contemporanea, in principio c'è un vaffa day il resto segue di conseguenza. Andrea Agnelli è un tifoso, con il privilegio di essere anche il presidente del club per cui prova passione forte".