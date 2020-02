Il giornalista de La Nazione Stefano Cecchi, ha parlato della Juventus a Radio Sportiva: “Il gol che Cristiano Ronaldo ha realizzato nella partita contro il Verona è da fuoriclasse vero e un regalo per Sarri, che però pur partendo con un gol di vantaggio ha perso tre volte. Poi, ha cacciato Emre Can e Mandzukic, forse poteva servire di più di questo Higuain. Al Napoli ha allenato la squadra fatta da Benitez, fosse stato per lui avrebbe preso Saponara a 40 milioni... La cosa che sento dire è che manca la fame. Questa la deve dare Sarri. Allegri riusciva a tenere affamata una squadra già sazia. Se manca qualcosa a questa Juventus, le colpe non sono solo dell’allenatore. Paratici qualche responsabilità ce l'ha se manca qualità a centrocampo. L'assenza di Chiellini, poi, è qualcosa che si fa sentire".