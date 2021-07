Intervenuto a Radio Marte, il giornalista di Sky Marco Bucciantini ha analizzato la situazione in casa Juventus in vista del nuovo campionato: "Con l'arrivo di Allegri guadagna qualcosa per quanto riguarda la trasformazione del potenziale in risultati, ma adesso la dirigenza deve rinforzare il centrocampo; in quel reparto sembra che ci siano delle riserve, non dei titolari". Ed è proprio lì che la Juve sta lavorando, concentrando gli sforzi su Locatelli e Pjanic.