Il noto giornalista Paolo Bargiggia è intervenuto a 1 Football Club ed ha parlato della Juventus e di Dusan Vlahovic. Queste le sue parole:



JUVENTUS - "È la conferma di una visione giurassica e antica del calcio da parte di Allegri. Lui viene considerato sempre allo stesso modo, ma quando vinceva con il Milan e all’inizio con la Juve era leggermente meglio rispetto a oggi. Lui non si è evoluto e la pausa di due anni non gli ha fatto bene in questo senso, ovviamente può giocare in qualsiasi modo lui voglia, ma abbassarsi di 50 metri quando si va in vantaggio non aiuta a crescere".



VLAHOVIC - "Contro il Venezia non era sicuramente di buon umore. La sensazione è che Allegri stia cercando di nascondere alcune problematiche. Il ragazzo non è contento e i suoi numeri realizzativi alla Juventus sono calati, ed è stato addirittura tenuto in panchina in più occasioni. Si trova spesso a uscire per far entrare dei difensori e questo a conferma, ancora una volta, una visione troppo antica. Lui si trova in un contesto complicato, perché ha pochi palloni giocabili e si trova spesso a giocare lontano dalla porta o di spalle alla stessa. Questa situazione non fa bene ne a Vlahovic e ne alla Juve".