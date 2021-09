Tonysulle pagine de Il Giornale ha attaccato duramente Allegri e la Juventus: "Tre gol realizzati dalle riserve Kean, Chiesa, De Ligt, quelli che «vogliono giocare nella Juventus», partita stramba come era stramba la formazione d'avvio scelta dal fenomeno di Livorno che ha tenuto a riposo Locatelli, schierando De Sciglio a sinistra e McKennie in mezzo al campo, uno scarabocchio presuntuoso non una disegno tattico intelligente, sempre tenendo fede all'arroganza dell'allenatore che presume di essere più importante dei suoi dipendenti.".E sulla dirigenza ha aggiunto: "ieri a Spezia erano presenti Nedved e Cherubini ma non Arrivabene e questo andrebbe chiarito in un momento nel quale la società seguita a restare in silenzio, nonostante il caso Ronaldo, il passivo devastante e la situazione di classifica, scaricando tutto sull'allenatore e sulla squadra...".