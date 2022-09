Piccinini ha commentato tramite il suo profilo Twitter la gara tra la Juventus ed il Benfica. Questa la sua analisi:"Perdere contro il bel Benfica di Schmidt ci può stare, ma la Juve è durata solo 20’. Non la vedevo dal vivo da un po’, mi ha colpito il crollo anche fisico. Le assenze pesano e Allegri è in confusione, ma certi giocatori non sembrano proprio da Juve".