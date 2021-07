Tornando alla partita che ha sancito l'eliminazione della Francia, la giornalista Anne-Laure Bonnet ha commentato il comportamento della madre diche sugli spalti si è arrabbiata con la mamma di Mbappé per l'atteggiamento del figlio in campo: "Quello che ha fatto la madre di Rabiot è sbagliato - ha detto a Sky - Posso capire che è arrabbiata, ma ci vuole anche un po' di dignità. Non è mica la madre di Messi... La famiglia Mbappé non ha risposto perché ha capito che non era il momento"