A TMW Radio, Paolo De Paola ha parlato così del: "La Juventus non gioca a calcio, da questo punto di vista è sicuramente la peggiore della Serie A perché le altre, in un modo o in un altro, hanno dimostrato di avere un canovaccio da seguire per perseguire i propri obiettivi. L'allenatore della Juve predica il corto muso, ma anche in quel caso almeno un gol devi farlo, invece la Juve non costruisce e ad oggi si può dire che l'apporto di Allegri sulla panchina sia pari a zero. In società so per certo che ci sono state discussioni anche animate in merito, ma credo sia giunto il momento che la società inizi ad apportare anche qualche soluzione".