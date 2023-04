La Gazzetta in edicola, con Luigi Garlando, parla così del momento bianconero: "Juve. Gli assenti sono una foglia di fico che non copre una prestazione troppo deludente. I bianconeri sono entrati in campo già sconfitti, con un improponibile Chiesa centravanti e tutti gli altri a difendersi. Di Maria e lo stesso Chiesa, al di là delle difficoltà tattiche, non hanno messo niente di loro. Evaporata anche la rabbia difensiva che aveva animato la risalita in campionato. Nella ripresa, con Milik e il 4-2-3-1 è cambiato poco".