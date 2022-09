Dopo #DeLigt tocca a #Zakaria rivolgere un pensiero gentile alla #Juventus: “La squadra giocava troppo in basso. Con il suo potenziale dovrebbe essere sempre in testa alla classifica”.



Attraverso il proprio profilo Twitter Giovanniha rilasciato un commento riguardante le recenti parole di Matthijse Denis. Queste le sue parole:- "Dopo De Ligt tocca a Zakaria rivolgere un pensiero gentile alla Juventus: “La squadra giocava troppo in basso. Con il suo potenziale dovrebbe essere sempre in testa alla classifica”. La novità sarà il giorno in cui spiegheranno qual è la loro responsabilità nei risultati".