Ivana Tutti Convocati su Radio24 ha parlato della Juventus. Le sue parole:"Inzaghi era uno che riusciva a farsi scivolare tutto addosso. Adesso sente la pressione. Da quando dice che ha fatto la storia per un quarto di finale a quando si appella per un presunto mani a metà campo. Ero certo live, poi i replay sono riusciti a confondermi","Allegri mi sta piacendo da dopo la penalizzazione, contro l'inter ha vinto con Gatti, Soulè, Fagioli, De Sciglio e con un attaccante che è bravissimo, ma che in questo momento non sta segnando manco con le mani".