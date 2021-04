Il comico Luca Ravenna, protagonista dello show Lol su Prime Video, si è sfogato tirando fuori tutta la sua rabbia verso Arturo Vidal: "Lo voglio fuori dai cogl***i! Non perché è troppo juventino, ma perché fa schifo. Si è tatuato addosso i due scudetti vinti con i bianconeri, non è roba per noi". Ravenna è solo uno dei tanti tifosi che non hanno preso benissimo l'arrivo del centrocampista in nerazzurro: voluto da Conte, l'avventura di Vidal all'Inter non sta andando come l'allenatore si aspettava.