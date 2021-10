Il vice allenatore dell'Olanda, Danny Blind, ha parlato di Manchester United e dell'impatto di Cristiano Ronaldo: "Quale è l'identità di questa squadra? Non c'è un piano tattico, a differenza del City non pressano l'avversario. Contro l'Everton sono andati in vantaggio e poi si sono messi ad aspettare. Solskjaer dovrà trovare uno stile di gioco per la sua squadra in cui Cristiano possa ancora prosperare e la squadra possa mettere sotto pressione l'avversario. Cristiano è tornato segnando gol importanti ma la sua presenza in campo richiede un diverso modo di pensare tatticamente, perché normalmente ti aspetti che sia l'attaccante il primo uomo a pressare i difensori avversari"