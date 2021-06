Ian Wright attacca Cristiano Ronaldo. L'ex attaccante di Inghilterra e Arsenal punta il dito contro il portoghese per le poche punizioni segnate: "Ho letto che ha la media di una punizione segnata su 50 calciate. Ecco, il fatto che tiri bene è una specie di mito; ma in realtà non succede nulla. Contro il Belgio ha anche centrato la porta, ma il portiere avversario ha avuto tutto il tempo di vedere il pallone partire".