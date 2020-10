"Il virus colpisce i deboli della terra, ma si sollazza a violare chi lo sfida". Così scrive il Corriere dello Sport riguardo alla positività di Cristiano Ronaldo. Ne scrive Giancarlo Dotto: "Le ultime parole di quel magnifico uccellaccio di De Luca (“Dovrebbero ringraziarci quelli della Juve per aver evitato il contagio di Cristiano Ronaldo…”), risuonano in queste ore non si sa se più iettatorie o divinatorie, certamente sinistre, nei timpani prostrati della consorteria bianconera. La notizia della positività del loro idolo è uno choc, anche perché si sapeva della vulnerabilità di Achille ma non di quella del loro semidio, nato per caso a Madeira, sezione di Olimpo. De Luca o no, sta di fatto che questo Covid Boy è un vero ragazzaccio. “Democratico”, non gli rende giustizia. Metti insieme, sparsi, alcuni dei nomi colpiti e affondati (Trump, Johnson, Bolsonaro, Harvey Weinstein, Berlusconi, a suo tempo Zingaretti ai Navigli, De Laurentiis, Briatore e tutti i festaioli del Billionaire, aggiungi Ibrahimovic e Nainggolan, tra i tanti). Metti insieme potenti, guasconi, bulli, arroganti, principi, attori, negazionisti e fancazzisti, l’ultimo Cristiano Ronaldo e vedi bene che l’Invisibile colpisce sì i deboli della terra, ma si sollazza un mondo a violare chi lo sfida esplicitamente o chi, mostrando il suo inalienabile diritto alla felicità, meglio se illustrabile in cover patinate, se ne frega di tutto il resto anche quando minaccioso. Semplicemente perché immagina che non lo riguardi".