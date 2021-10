Un duro attacco, direttamente dall'Inghilterra, la nuova terra di Cristiano. Jonathan Wilson sul The Guardian critica l'ex Juve e il suo arrivo allo United, usando parole piuttosto dure: “e, probabilmente, stessa sorte capiterà ad Ole Gunnar Solskjær. Ogni club in cui Cristiano gioca diventa la “Ronaldo FC”, a testimonianza della grande, troppa influenza del calciatore sugli equilibri di squadra. Non aiuta mai in fase difensiva, vuole sempre essere protagonista.”.