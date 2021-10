La pesante sconfitta contro ilha fatto emergere tutti i nervi scoperti dell’ambiente. La panchina ditraballa pericolosamente e Paulè finito nel mirino di un grande ex dei Red Devils: Paul. L’ex centrocampista degli anni 90, intervenuto ai canali ufficiali della, è intervenuto con l’accetta, contro il francese: “Paul Pogba entra in campo all'intervallo per cercare di aiutare la squadra, cerca di farsi dare palla e di mostrare quanto sia forte in mezzo al campo e favorisce il goal del Liverpool. Poi più tardi viene espulso per un tackle ridicolo lasciando i suoi sotto 0-5 in 10 uomini. Pensate: se Ole sarà ancora l'allenatore,. Tutti sanno che talento è, tutti si fidano di lui, ogni manager si fida di lui, hanno cercato di lasciargli l'iniziativa e lasciarlo essere il giocatore che è stato.. Guarda, probabilmente giocherà ancora, ma. Ha avuto numerose occasioni, continua a dire che gli manca la costanza, ma. Secondo quanto riportato da As, infatti, il procuratore avrebbe interrotto le discussioni con il Manchester United per il rinnovo di contratto, che scade a giugno. Ogni discussione sarebbe rinviata a dopo aprile. Tornando indietro nel tempo, a metà settembre, giova ricordare le parole di Raiola: "Il contratto di Paul scade l'anno prossimo. Parleremo con il Manchester United e vedremo. Torino gli è rimasta nel cuore: lui a queste cose tiene molto. La possibilità che torni c'è, ma questo dipenderà anche dalla Juventus”. A questo si aggiunga la storia pubblicata dal giocatore, appena atterrato a Torino, dove esprimeva tutto il suo affetto per il capoluogo piemontese.. Se Solskjaer dovesse essere esonerato, è uno il nome in testa alla ista dei desideri della dirigenza inglese:. In questo modo, si ricreerebbe un duo che dalle parti di Torino ricordano molto bene. Il tecnico salentino potrebbe convincere Pogba a rimanere a Manchester, da qui la mossa attendista di Raiola. In tutto questo,. Il sogno di riportare Pogba alla Vecchia Signora rimane vivo, le pedine che devono andare al loro posto sono diverse. I rapporti con Raiola sono buoni – ne è sintomo l’arrivo del super procuratore a Torino subito dopo l’addio di Cristiano Ronaldo -, e di certo c’è che fino alla fine la società bianconera lavorerà per rendere il sogno realtà.