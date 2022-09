Guido, ex procuratore di Vanha parlato a Voetbal Primeur di Paul. Queste le sue parole:"Van de Beek doveva competere con Paul Pogba per un posto in campo, ma il francese si è presentato in ritardo in ritiro, si è scusato e gli è stato permesso di giocare di nuovo. Invece Donny si è allenato per dieci ore al giorno otto settimane con l'intento di dimostrare di essere abbastanza bravo. In Olanda, Donny ha ricevuto l’apprezzamento di tutti, si è comportato bene ed è stato molto apprezzato dai tifosi. Al Manchester United non ha mai trovato spazio. Ora il rapporto tra giocatore e club si è molto raffreddato".