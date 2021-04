L'ex centravanti della Juventus Luca Toni ha parlato della situazione legata al futuro di Dybala, tornato protagonista in campo ma con un rinnovo ancora in stand by: "Il problema principale è quello del contratto - ha detto a Tuttosport - ma se dovesse chiedere uno stipendio di 14 o 15 milioni di euro in questo momento storico... E' un giocatore dal grande potenziale, ma non ha ancora mai dimostrato di poter essere un leader della Juve. Se dipende dalla presenza di Ronaldo? Questo non lo so".