Pasquale Bruno è un tipo da senza peli sulla lingua. E così, anche nell'ultima puntata di Tiki Taka, ha detto la sua sulla punizione fischiata a Cuadrado nella vittoria della Juventus contro l'Udinese: "Io a lui non gli darei una punizione neanche spezzato - ha detto sincero l'ex difensore, tra le altre del Torino - Ha rotto le palle, è sempre per terra. Ma tutti i giocatori della Juve, in generale, cadono sempre e prendono in giro milioni di spettatori davanti alla tv. E io devo pagare per vedere Cuadrado sempre a terra?".