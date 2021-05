Sandro Piccinini ha commentato così negli studi Sky il rigore concesso a Cuadrado contro l'Inter: "Quello di Calvarese è stato il peggior arbitraggio della stagione, se non il peggiore in assoluto. Io non credo ai complotti, e forse è un mio limite, e l'arbitro sarebbe un complottista sofisticato avendo espulso Bentancur prima... ma secondo me è un errore molto grave e lo sottolineo perché è un errore abbastanza pesante: dipenderà come finirà il campionato. Io credo che bisognerà interrogarsi sulla qualità del nostro settore arbitrale e resettare la situazione a livello di protocollo Var".