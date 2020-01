Stefano Beltrame lascia la Juventus. L'attaccante, aggregato alla formazione Under 23 bianconera, ha deciso di accettare la proposta del CSKA Sofia. Un'ottima opportunità, che Stefano non si è lasciato sfuggire: il club bulgaro aveva infatti deciso di prenderlo a titolo definitivo. E la proposta economica pure era allettante, anzi: 1,5 milioni all'interno di un contratto pluriennale. Ci siamo: affare quasi chiuso, per un'altra storia di un giovane pronto a spiccare il volo lontano dalla Signora. Stavolta tocca a Beltrame costruirsi un nome. Inizierà dalla Bulgaria.