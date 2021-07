L'attaccante dell'Inter, vincitore dello Scudetto coi nerazzurri e della Copa America con l'Argentina, ha parlato della sua stagione in un'intervista rilasciata a Olé:"In questa stagione ho vissuto momenti incredibili e ho avuto sensazioni che non avevo mai provato prima. Anche per la mia famiglia è stato un anno fantastico. Sono in un momento molto importante della mia carriera e voglio continuare sulla stessa linea. Era quello che ho sempre sognato da bambino, quindi voglio continuare così imparando dai miei compagni di squadra e da tutti gli allenatori che incontrerò".