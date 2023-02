prossimo avversario dei bianconeri nei playoff di Europa League, salterà la sfida di andata di giovedì. Non un infortunio per il giocatore ma una notizia molto più drammatica. Come riporta l'Equipe, Ganago è tornato in patria non appena ha appreso di aver perso per un malore la figlia di 5 anni. Il club francese ha immediatamente concesso al suo giocatore di poter tornare in Camerun per affrontare questo terribile momento.