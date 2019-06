Il futuro di Paulo Dybala resta tutto da definire. Dopo aver dichiarato di voler restare alla Juventus, l'argentino deve però far fronte alla volontà della società, che con la sua cessione potrebbe far cassa per poi rinforzarsi con qualche grande colpo di mercato in entrata. Secondo quanto riportato da Don Balon in Spagna, in questo senso è pronto a muoversi l'Atletico Madrid, che ha individuato in Dybala il sostituto ideale per il partente Antoine Griezmann, diretto verso il Barcellona. La Juventus chiede però almeno 100 milioni di euro per il cartellino della Joya.